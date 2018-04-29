Londra, Paris ve Barcelona'da IŞİD saldırılarına yakalanan Avustralyalı kadın

Avrupa'yı dolaşmaya çıkan genç bir Avustralyalı kadın bu yıl içinde üç kez üç ayrı şehirde IŞİD saldırılarına rastladı.

Melbourne'lu 26 yaşındaki Julia Monaco, dün Barcelona'da bir kamyonet ünlü Las Ramblas caddesinde yayaların üzerine sürüldüğü sırada bir arkadaşıyla beraber yakındaki bir alışveriş merkezindeydi.

Bu, üç ay önce Avrupa'yı gezmek üzere Avustralya'dan ayrılan Monaco'nun rastgeldiği ve kurtulduğu üçüncü IŞİD saldırısı oldu.

Haziran ayında Londra'daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde meydana gelen bıçaklı saldırılar sırasında arkadaşlarıyla birlikte o civarda olan Monaco, o gece bir süre metroda mahsur kalmıştı. O gece ölen 8 kişi arasında iki de Avustralyalı vardı.

Bir kaç gün sonra geçtiği Paris'te Notre Dame katedralini gezdiği sırada, binanın hemen dışında yaşanan saldırıda bir polis bıçaklanmıştı.

Medyaya konuşan Julia Monaco bu sabah, birbirini izleyen saldırılara rastlamasına rağmen ülkesine dönmek istemediğini, tatilini sürdüreceğini söyledi.

Melbourne radyosuna konuşan Monaco "Biraz sarsıldım dünün böyle biteceğini düşünmemiştim. Fakat tatilimi sürdüreceğim. Saldırganlar her kimse, onların kazanmasına izin vermeyeceğim" dedi.

Julia Monaco ile kendisi gibi Avustralyalı iki arkadaşı, Alana Reader ve Julia Rocca, can havliyle kaçışan insanları gördüklerinde Placa de Catalunya'da (Katalunya Meydanı) bir alışveriş merkezindeydiler.

Alışveriş merkezinin kapıları güvenlik alarmıyla kitlendi ve üç arkadaş dehşet içindeki insanların içeri girebilmek için camlara vuruşunu ve yardım isteyişini izlediler.

Avustralya'nın Nine Network televizyonuna konuşan Monaco, "Bir anda herşey değişti ve herkes canını kurtarmak için panik içinde kaçışmaya, ağlamaya, çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Biz ise dükkana kitlenmiş olarak kaldık. Camlara yaklaşmamamızı ve yere yatmamızı söylediler" dedi.

Sonunda kapılar açılıp çıkmalarına izin verildiğinde kaldıkları pansiyona yürüdüklerini ama bir çok cadde polis tarafından kapatıldığından arka sokaklardan gittiklerini anlattı.