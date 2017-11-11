Londra Noel’e hazırlanıyor

Faruk Zabcı, Londra, 11 Kasım, (DHA)- 16 Kasım’da Noel ışıklarının Regent Street’te yanmasıyla İngiltere’nin başkentinde en büyük ışık festivali başlayacak. Şehirde bugünden hava tahminleri yapılıyor , gelecek turist sayısının artacağı bildiriliyor.

Oxford Circus’u Piccadilly Circus’a bağlayan Regent Street üzerindeki mağazalar en iyi Noel vitrinlerini sergilemek için birbirleriyle yarışıyor.

Dünyanın en büyük oyuncakçı mağazası Hamley’s elemanlarına çeşitli gösteriler yaptırırken karşısındaki Apple mağazası ve Barbour, en çok dikkat çeken mağazaların başında geliyor.

Çeşitli gösteriler de var. Piccadilly’den Trafalgar Meydanı’na ise sakinlik hakim.

Trafalgar Meydanı’ndan Westminter’a doğru gidilirken silahlı polisler, atlı polisler ve motosikletli polisler alınan güvenlik önlemlerini hatırlatıyor.

10 Downing Street önünde silahlı bir düzine polis sokağa girmek isteyen basın mensuplarını sıkı kontroldan geçiriyor.

Westminster Meydanı ise çok sakin.

Regent Street’te ışıklarının iskeleti kurgu filmlerindeki canavarları andırıyor.

Görüntü Dökümü:

Londra sokakları

Noel süslemeleri