Londra'nın ortasında palalı saldırı

T24 Dış Haberler

Londra'da bulunan Hyde Park'ta bir grup insanın palalarla bir kişiyi kovaladığı görüldü.

Parkta çekilen görüntülerde grubun tek bir kişiyi kovalarken çevredekilerin panikle kaçıştığı görülüyor.

Bir başka videoda kovalanan kişinin yere düştüğü ve kovalayanlar tarafından tekmelendiği görülüyor. Çevredeki birinin, "Bıçaklandı! Ellerinde bıçak var!" diye bağırdığı duyuluyor.

Bazı görgü tanıkları saldırganların kullandığı silahları "kılıç" ve "pala" diye nitelendirdi.

Britanya basınının aktardığına göre yetkililer saldırının nedenini tespit etmeye ve saldırganları bulmaya çalışıyor.

Bir Scotland Yard sözcüsü saat 21.00 sularında vücudunda birkaç bıçak yarası tespit edilen bir kişi için ambulans çağrıldığını bildirdi.

Yaralının hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.