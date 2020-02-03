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Dünya

Londra'nın göbeğinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu

Kentin en kalabalık ve turistik bölgelerinden olan Soho'da bomba bulunmasıyla bazı sokaklar tahliye edildi

03 Şubat 2020 21:03

Londra'nın en kalabalık ve turistik bölgelerinden Soho'da, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba bulundu.

BBC'nin haberine göre; bir inşaat çalışması sırasında fark edilen bomba nedeniyle bazı sokaklar boşaltıldı. Polis yerel saatle 13: 50'de yapılan ihbar üzerine Dean Street'teki olay mahaline ulaştı.

Oxford Caddesi, Charing Cross ve Shaftesbury Avenue çevresi polis kordonuna alındı. Bomba nedeniyle boşaltılan yapılar arasında Soho Hotel, Soho Theatre ve Groucho Club da var.

Bomba nedeniyle bölgede bu akşam yapılacak bazı konserler ve programlar da iptal edildi.

İngiltere'de resmi verilere göre, ülkede hâlâ 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yüzlerce bomba bulunuyor.

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