Londra Moda Haftası, Bora Aksu defilesi ile başladı

Celal Sönmez - Faruk Zabcı / Londra, 17 Şubat (DHA) - Bora Aksu’nun dün Londra Moda Haftası’nda gösterilen Sonbahar Kış 2018-19 koleksiyonu, ünlü cerrah Margaret Ann Buckley’in hayatından esinlendi.

Georgian sosyetesindeki bütün kuralları yıkarak yüzyılın en ünlü ve başarılı cerrahlarından biri olan genç kızın inanılmaz yasam öyküsü kış koleksiyonunun çatışını oluşturuyor. Çok genç ve özgür olan Margaret 1800’lü yıllarda çok istediği tıp fakültesine girmesinin tek yolu erkek kılığına girmesiydi. Margaret Anne Buckley ismiyle doğan ve daha sonradan tıp fakültesine girmek için erkek kılığına girip James Berry ismini alan genç kız , o noktadan itibaren hayatının geri kalanını erkek kılığında geçirdi.

Koleksiyon ünlü \"kadın cerrahtan\" esinlendi

Gerçek sadece o öldükten sonra ortaya çıkmıştı. Tıp tarihinde gerçek bir öncü olan Margaret o döneme kadar hiçbir kadının gelmesine izin verilmeyen rütbelere ulaşmıştı, fakat ulaştığı tüm başarılara rağmen yaşamı boyunca sürdürmek zorunda kaldığı yalanı onun tamamen yalnız bir hayat yaşamasına sebep olmuştu. Yaşadığı yasam onun sevdiği erkekle birlikte olmasına engel oldu.

Margaret\'in kız kimliğinden erkek kimliğine geçiş yolculuğu Bora Aksu Sonbahar Kış 2018 koleksiyonunun ilham kaynağı oldu; sadelik ve gösterişin kontrastlığı yumuşak ve sert hatların yan yana kullanıldığı koleksiyonda kendini gösteriyor. Dokulardaki kontrastlar özellikle transparan katmerli elbiseler ile yan yana duran maskülen havadaki kıyafetlerde ki detaylarda göze çarpıyor.

Bir tarafta pastel lilalar, uçuk mavi ve pembeler, özgürce form bulan organza ve ipek tül elbiselerde can bulup Margeret’in yumuşak, utangaç, feminen halini simgelerken diğer yanda zengin yünlü ve kaşmir kumaşlar ve kadifelerle yapılmış ceket ve takımlar onun maskülen halini temsil ediyor. Feminen kıyafetlerdeki pliseler , Bora Aksu’nun koleksiyon için özel olarak çizip hazırladığı üç boyutlu dantellerle bir arada kullanılırken, James’in orduda kazandığı başarılar yakalardaki rozetlerde kendini gösteriyor.

Üst üste dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazandı

2003 yılında moda dünyasının en prestijli okullarından Central Saint Martin’s College of Art\'ta Master eğitimini en iyi derece ile tamamlayıp mezun olan Bora’nın mezuniyet koleksiyonunun tüm parçaları Dolce & Gabbana ikilisi tarafından satın alindi. Bora Aksu ilk defilesinden sonra İngiltere Moda Konseyi tarafından resmi listeye alindi ve üst üstte dört kez yeni jenerasyon ödülünü kazandı.

Rita Ora, Ellie Goulding, Marion Cottilard,Tori Amos, Siena Miller, Keira Knightley gibi dünyaca ünlü sanatçıları giydiren ve 2010 yılında Buckingham Sarayı’nda Kraliçe Elizabeth’e takdim edilen Bora Aksu, Londra Moda Haftası’nda yarattığı farklı çizgiyle etki yaratmaya devam ediyor. Son üç yıldaki yeni oluşumla mağazalaşmaya başlayan Bora Aksu markasının Hong Kong, Şangay, Pekin basta olmak üzere Asya Pasifik’te 19 mağazası bulunuyor. (Fotoğraflı)