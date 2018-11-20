Londra Metrosunun yeni trenlerini Siemens üretecek

Sibel Deniz/ İstanbul, 20 Kasım (DHA) –Alman imalat şirketi Siemens’ten gelen açıklamaya göre şirket, Londra Metrosunun Piccadilly hattında on yıllardır sefer yapan eskimiş trenlerinin yerini alması için 100 yeni tren üretecek.

Şirket, “Londra Metrosunun, Siemens Mobility ile 1.9 milyar dolar (1.5 milyar paunt, 1.7 milyar euro) değerinde 94 yeni nesil trenin tasarımı ve üretimi için sözleşme imzaladığını” belirtti.

Açılış tarihi 1906 yılına dayanan Piccadilly hattı için üretilecek ilk trenlerin teslimi için 2023 yılı belirlendi.

Siemens, daha geniş kapılar, havalandırma sistemi ve tren boyunca vagonlar arası yapılabilecek geçişle “önemli ölçüde geliştirilmiş yolcu deneyimi” sunma sözü verdi.

Kuzeydoğu İngiltere’deki 950 kişiye istihdam sağlayacak Goole için trenleri, bu yılın başlarında açıklanmış bir fabrikada üretmesinin yanı sıra, Siemens trenler teslim edildikten sonra, trenlere parça sağlama ve trenlerin bakım işlerini de üstlenecek.

Yeni doğu-batı “Elizabeth hattının”, 10 yıl süren yapım aşamasından sonra gelecek yıl açılmasının planlanmasıyla birlikte, Londra’nın toplu taşıma ağı büyük bir modernleşme programının ortasında olduğu görülüyor.