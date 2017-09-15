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Dünya

Londra metrosunda patlama (2)

İstanbul, 15 Eylül (DHA) – Londra’nın Parsons Green bölgesinde metroda bir patlama oldu

15 Eylül 2017 14:18

İstanbul, 15 Eylül (DHA) – Londra’nın Parsons Green bölgesinde metroda bir patlama oldu.
Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerlerdi.
Yolcuların kötü bir biçimde yandığını ve insanların saçlarının döküldüğünü söyleyen görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve ambulansların olay yerine sevk edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Patlamanın vagonda bırakılan bir çantadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Londra İtfaiye Teşkilatından bir sözcü, “Parsons Green istasyonunda bir vagonda patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine iki itfaiye aracı gönderdik.” dedi.
Olayın ardından bölgedeki metro seferleri durduruldu.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden sosyal medyada paylaşılan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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