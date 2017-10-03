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Dünya

Londra Metrosu'nda grev hazırlığı (2)

(Fotoğraf eklendi) Celal Sönmez - Hilal Sarı / Londra - İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Londra Metrosu çalışanlarının, bugün erken saatlerde küçük bir bölgede başlayan 24 saatlik grevinin, 5 Ekim’de tüm hatlara genişletilmesine ilişkin hazırlıklar sürüyor

03 Ekim 2017 15:40

(Fotoğraf eklendi)
Celal Sönmez - Hilal Sarı / Londra - İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Londra Metrosu çalışanlarının, bugün erken saatlerde küçük bir bölgede başlayan 24 saatlik grevinin, 5 Ekim’de tüm hatlara genişletilmesine ilişkin hazırlıklar sürüyor.
Demiryolu, Denizcilik ve Ulaşım İşçileri Sendikası (Rail, Maritime and Transport - RMT) ve Tren Makinistleri Sendikası (Aslef) üyelerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirecekleri grev İngiltere’nin Slovenya ile oynayacağı Dünya Kupası maçını izlemek için Wembley’e gidecek taraftarları da etkileyecek.
Londra toplu taşıma yönetimi (TfL) yolcuları, grev nedeniyle yer üstü tren seferleri ve otobüsler gibi  diğer ulaşım alternatiflerinin de yoğun olacağı konusunda uyarırken, taraftarları Wembley stadyumuna ulaştırabilmek için ek otobüs seferleri düzenleyeceğini açıkladı.
Sendikalar ve yerel yönetim arasında 1.5 yıldır süren toplusözleşme göreşmelerinde pazarlıklar çalışma koşulları ve ücretler konularında yoğunlaşıyor. (Fotoğraflı)

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