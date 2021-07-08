Londra merkezli finansal teknoloji şirketlerinin topladıkları fon miktarı ilk 6 ayda rekor seviyeye ulaştı

Dealroom ve London & Partners'ın yaptıkları araştırmaya göre Londra merkezli finansal teknoloji şirketlerinin risk sermayesi yatırımcılarından topladıkları fon miktarı 2021'in ilk 6 ayında rekor kırdı.

Foreks'in haberine göre Dealroom ve London & Partners'ın topladığı verilere göre, 2021 yılının ilk yarısında yatırımcılar finansal teknoloji startuplarına 5,3 milyar dolar koydular. 2020 yılının ilk yarısında yatırım miktarı 2,1 milyar dolar olmuştu.

Global olarak bakıldığında ise finansal teknoloji şirketleri ilk 6 ayda geçtiğimiz 2 yılın toplamından daha fazla, 54,1 milyar dolar yatırım çektiler.