Londra Kürt Film Festivali yarın başlıyor; online olarak 50 film gösterilecek

11. Londra Kürt Film Festivali yarın çevrimiçi ortamda başlayacak. Festival koordinatörü Avesta Kadir, bu yılki temalarından birinin “Sinemada Kadınlar” olduğunu aktardı. Avesta Kadir, Kürt sinemasının uluslararası alanda görünür olmasına da katkı sunma hedefleri olduğunu kaydetti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 15-24 Ağustos arası gerçekleştirilecek 11. Londra Kürt Film Festivali (LKFF) kapsamında 50 filmin çevrimiçi gösterimi yapılacak.

“Sınırların Ötesinde”, “Mücadele Sürüyor”, “Sinemada Kadınlar”, “Ekranda Savaş”, “Bir Zamanlar Kürdistan’da” ve “Sinemada Çocuklar” temasıyla izleyicileriyle buluşacaklarını söyleyen Londra Kürt Film Festivali Koordinatörü Avesta Kadir, festivalde 11 kadın yönetmenin de canlı tartışmalara katılarak sinema deneyimlerini paylaşacağını aktardı.

Jinnews'de yer alan habere göre film gösterimlerinin ardından ödül törenlerinin de online olacağını aktaran Kadir, uluslararası tanınmış jüri üyeleri tarafından 7’nci Yılmaz Güney Ödülü ile beraber iki jüri özel ödülünün anons edileceğini söyledi. Kadir, LKFF’nin bu yıl ilk defa onur ödülünü en iyi tematik filme takdim edeceğini ekledi.

Kadir, festivalin amaçlarından birinin de yeni genç yönetmen kuşağın film endüstrisinde var olduklarını gösterebilmek olduğunu vurguladı.

"Pandemiye meydan okundu"

Pandemi etkisinin kendileri için meydan okuma olduğunu belirten Kadir, mart ayının başında seçkilerini ilan edecekken erteleme kararı aldıklarını anlattı. Kadir, online deneyim için şunları söyledi:

“Online gösterimlere ciddi bir ilginin olduğunu fark ettik ve biz de bu fırsattan yararlanıp geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı tartıştık. Sonunda programımızı daha yerel ama global bir izleyici kitlesine uygun bir şekilde yeniden organize ettik. Kürt sinema tarihinde ilk defa bir online festivali global bir gösterim ile filmlerimizi, hikayelerimizi, mücadelemizi, dilimizi ve kültümüzü dünyanın gündemine bu şekli ile ulaştırmış oluyoruz.”

11 kadın yönetmen deneyimlerini paylaşacak

“Sinemada Kadınlar” teması ile hem kadınların yaşadığı sosyal-eşitsizlik sorununa temas etmeyi hem de kadın yönetmenlerin film endüstrisindeki başarısına dikkat çekmeyi hedeflediklerini dile getiren Kadın, şöyle devam etti:

“Bu yüzden iki günümüzü bu temaya ayırdık. 11 adet film ile hem kadın hikayelerini hem de kadınlar tarafından anlatılan hikayeleri keşfediyoruz. Bu seçkide yaklaşık 11 kadın yönetmen canlı tartışmalara katılarak sinema deneyimlerini bizler ile paylaşma imkanı bulacaklar. Londra Kürt Film Festivali ekibinin çoğunluğunun kadınlardan oluşması da bizim için gurur verici bir durum. Ekibimizin lider kadın ekibi aynı zamanda kendi alanında uzman ve deneyimli arkadaşlardan oluşuyor.”

"Geleceğin kadın yönetmenlerini teşvik edecek panel"

Film gösteriminden hemen sonra önemli bir kadın paneli gerçekleştireceklerini aktaran Kadir, panele Kürtlerin yaşadığı dört parçadan ve diasporadan tanınmış yönetmen, aktris ve yapımcıların katılacağını belirtti. Kadir, panelin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yönetmen Beri Shalmashi ve Soleen Yousef, aktris Halime Iltar, yönetmen ve Rojava Film Komünü Direktörü Sevinaz Evdike, dünden bugüne Kürt kadınlarının sinemadaki pozisyonlarını canlı bir şekilde tartışma imkanı bulacak. Aynı zamanda kadın yönetmenlerin yaşadığı zorlukları, Kürt sinemasının tabiatını, kadının buradaki rolünü tartışıp, panelistlerimiz ile bununla ilgili alternatif eğitim ve pratik yöntemler konusunda fikir alışverişi yapmaya çalışacağız.”

"Ulusal Kürt Film Arşivi projesi geliştirilecek"

Beklentilerinin Kürt sinemasına global düzeyde güç kazandırmak olduğunun altını çizen Kadir, devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ambargoya ve sansüre maruz kalmış Kürt filmlerini LKFF platformu üzerinden teşvik edip, film yapımcılarını daha fazla film yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Kürt ya da değil bu ücretsiz online özel seçkiye çok daha geniş bir izleyici kesimin katılmalarını, Kürt filmlerine aşık olmalarını umut ediyorum. Kürt filmlerine global anlamda erişim fırsatlarını artırmak istiyoruz. İşte bu yüzden Ulusal Kürt Film Arşiv projemizi geliştirmek istiyoruz. Bundan dolayı kitlesel fonlama (crowfunding) üzerinden bu projemiz için destek kampanyasını bu online sayımızda organize ettik. Bu amaçları gerçekleştirecek yeterli düzeyde destek alabilirsek, kendi hikayelerimizin sahipleri bizler olabileceğiz.”

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