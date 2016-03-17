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Ekonomi

Londra ile Frankfurt borsaları birleşiyor, sırada New York var

26 milyar euroyu bulan bir değere ulaşacak yeni şirket dünyanın en büyük borsalarından birisi olacak.

17 Mart 2016 14:10

Londra ile Frankfurt borsaları birleşme kararı aldı. 26 milyar euroyu bulan bir değere ulaşacak yeni şirket dünyanın en büyük borsalarından birisi olacak. Şirketin önündeki yeni hamlenin New York Borsası Wall Street'le birleşme görüşmeleri olacağı bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Londra Borsası hissedarları yeni holding şirketininin yüzde 45,6'sine, Frankfurt Borsası hissedarları ise yüzde 54,4'üne sahip olacak.

Şirketlerin birleşmesi aynı zamanda yıllık 400 milyon euronun üzerinde tasarruf sağlayacak. Bu tutar iki şirketin geçen sene harcadığı 2,2 milyar euroluk işletme maaliyetinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Londra Borsası 2007'de Milan'da bulunan İtalyan Borsası'nı da bünyesine katmıştı. Borsa yetkilileri "Londra, Frankfurt ve Milano'nun birleşmesiyle ortaya çıkacak olan yapı Avrupa şirketleri için ekonomik büyüme sağlayacak. Yatırımcı ve sermaye arayan Asyalı ve Amerikan şirketlere de cazip bir platform sunacak" dedi.

Şirketin Londra ve Frankfurt'taki ana merkezleri halihazırdaki fonksiyonlarını korumaya devam edecekler. Ama UK TopCo adındaki yeni holding şirketinin merkezi İngiltere'de olacak.

Birleşme sürecinin bu yılın sonunda ya da gelecek senenin başında sonlandırılması bekleniyor.

Londra Borsası CEO'su Xavier Rolet, birleşme tamamlandığında görevinden ayrılacağını ancak bir yıllık geçiş süreci için kurumda danışman olarak kalacağını bildirdi.

Londra Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Donald Brydon, UK TopCo'nun başkanlığına geçecek ve Alman Borsası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Kengeter ise yeni şirketin CEO'su olacak.

Bu şirketin önündeki yeni hamle ise, New York Borsası Wall Street'le birleşme görüşmeleri olacak.

Geçen ay New York Borsası'nın sahibi ICE (Intercontinental Exchange) Londra Borsası'na bir teklif sunma hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

 

AB referandumu nasıl etkileyecek?

 

Londra ve Alman Borsası, Mayıs ayında İngiltere'de yapılacak referandumdan çıkabilecek 'AB üyeliğinden ayrılınması' yönündeki bir tercihin birleşme üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla bir komite kuruldu.

Ama her iki taraf da, birleşme kararının referandumun olası sonucunu dikkate alarak verilmediğini söylüyor.

Birleşmenin hedeflerinden birinde, yeni şirketin Londra ve Frankfurt piyasalarını "Kuzey Amerikalı büyük şirketlere karşı daha iyi koşullarda yarışacak" duruma getireceğini, ayrıca "Çin ve Asya'daki profilini genel olarak yükselteceğini" söyledi.

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