Londra Heathrow Havaalanı için üçüncü pist kararı

İngiltere hükümeti, uzun süren tartışmaların ardından başkent Londra'daki Heathrow Havaalanı'nın genişletilmesini kararlaştırdı.

Hükümet, Avrupa'nın en fazla sefer yapılan havaalanına üçüncü bir pist inşa edilmesine onay verdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Crayling bugün konuyla ilgili olarak Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda bir konuşma yapacak.

Çevrecilerin karşı çıktıkları karar ile ilgili olarak Parlemento'da oylama yapılacak.

Karara karşı çıkan kesimlerin çeşitli davalar açmaları bekleniyor.

Geçen yıl yapılan araştırmada Heathrow'a yeni bir pist yapılması tavsiye edilmişti. Diğer seçenekler arasında Heathrow'daki mevcut pistleri uzatmak ve Gatwick Havaalanı'na yeni bir pist inşası vardı.

Eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Eğitim Bakanı Justine Greening, Heathrow'un genişletilmesine karşı çıkıyorlardı.

Heathrow Havaalanı'na yeni bir pist inşası kararı, hükümetin Ulusal Havacılık Politikası'na girmeden önce ise kamuoyundan görüş ve şikâyetler alınacak.

Daha sonra milletvekilleri gelecek yılın kış aylarında kararı oylayacaklar.

Yeni pistin 2025 yılından önce faaliyete geçmesi beklenmiyor.

Londra'nın hava ulaşımı kapasitesini artırmak için hangi havaalanının genişletilmesi gerektiği İngiltere'de uzun süredir tartışılıyordu.

Eski Başbakan David Cameron 2009 yılıdna Heatrow Havaalanı'na yeni pist inşa edilmeyeceği taahhüdünde bulunmuştu.