Londra Hayvanat Bahçesi'nde yangın (3)

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Mergim Özdamar / İstanbul, 23 Aralık (DHA) – İtfaiye ekipleri Londra Hayvanat Bahçesi’nde Cumartesi günü başlayan yangını söndürmeye çalışıyor.

Londra İtfaiyesi\'nden yapılan açıklamada, 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracının hayvanat bahçesinin Adventure Cafe bölümündeki yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi.

İtfaiye hayvanat bahçesine sabah erken saatlerde çağırıldı; ancak yangının nasıl başladığı henüz belirlenemedi.

Yangında şimdiye kadar herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Londra İtfaiyesinden bir sözcü herhangi bir hayvanın zarar görmediğini düşündüğünü söyledi.

İtfaiyenin sosyal medya hesabına yüklenen resimde itfaiye ekiplerinin binadan yükselen dumanla ilgilendiği görülüyor.

Londra Hayvanat Bahçesi\'nden yapılan açıklamada, şu anda olay yerindeki kazaya yoğunlaşıldığı doğrulandı ve durumun mümkün olduğunca hızlı bir şekilde güncelleneceği belirtildi. (Fotoğraflı)