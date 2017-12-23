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Dünya

Londra Hayvanat Bahçesi'nde yangın (2)

(Fotoğraf ve gelişmeler eklendi) Mergim Özdamar / İstanbul, 23 Aralık (DHA) – İtfaiye ekipleri Londra Hayvanat Bahçesi’nde Cumartesi günü başlayan yangını söndürmeye çalışıyor

23 Aralık 2017 14:35

(Fotoğraf ve gelişmeler eklendi)
Mergim Özdamar / İstanbul, 23 Aralık (DHA) – İtfaiye ekipleri Londra Hayvanat Bahçesi’nde Cumartesi günü başlayan yangını söndürmeye çalışıyor.
Londra İtfaiyesi\'nden yapılan açıklamada, 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracının hayvanat bahçesinin Adventure Cafe bölümündeki yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi.
İtfaiye hayvanat bahçesine sabah erken saatlerde çağırıldı; ancak yangının nasıl başladığı henüz belli değil.
Yangında şimdiye kadar herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Londra İtfaiyesinden bir sözcü herhangi bir hayvanın zarar görmediğini düşündüğünü söyledi.
İtfaiyenin sosyal medya hesabına yüklenen resimde itfaiye ekiplerinin binadan yükselen dumanla ilgilendiğini gösteriyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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