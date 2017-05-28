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Dünya
Deutsche Welle

Londra havalimanlarında British Airways kaosu

British Airways, bilgisayar sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle dün Londra’nın en büyük iki havalimanındaki tüm uçuşlarını iptal etti. Arızanın bugün de uçuşları etkilemesi bekleniyor.

28 Mayıs 2017 14:59

İngiltere'nin en büyük havayolu şirketi olan British Airways, bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle dün Londra'nın Heathrow ve Gatwick havalimanlarındaki tüm uçuşlarını iptal etti. Heathrow Havalimanı'ndan yapılan açıklamada iptal ve rötarların pazar günü de devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada "Dün uçuşları iptal olan yolcuların, bir başka uçuşa rezervasyon yaptırmamış olmaları halinde bugün havalimanına gelmelerine gerek yoktur” denildi.

British Airways ise Gatwick Havalimanı'ndaki normal programın uygulanmasının ve Heathrow'da da uçuşların büyük çoğunluğunun yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada "Tüm IT (bilgi teknolojisi) sistemlerimizin yeniden eski haline getirilmesi için yoğun çalışmalara devam ediyoruz ve pazar günü Gatwick'te normale yakın bir program işletmeyi, Heathrow'da da hizmetlerin çoğunu yerine getirmeyi hedefliyoruz” denildi.

British Airways CEO'su Alex Cruz yapılan ilk incelemelere göre güç kaynaklarında yaşanan bir sorunun IT sistemlerinin kapanmasına yol açmış olabileceğini söyledi. Cruz siber saldırı düzenlendiğine dair bir işaret olmadığını ifade etti. Teknik arızadan şirketin internet sayfası ve çağrı merkezi de etkilendi.

Twitter'da öfke

Uçuşların aksamasından dolayı Heathrow Havalimanı'nın 5 nolu terminalinde yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Twitter'da da konuyla ilgili öfkeli mesajlar paylaşıldı. Julie Adie adlı kullanıcı uçaklarının bir saat süreyle pistte kaldığını ve bu sırada yolculara su verilmediğini söyledi. Yolcular British Airways'in akıllı telefon uygulamasının da kullanılamadığını ve check-in yapamadıklarını ifade etti. ITV televizyon kanalından gazeteci Chris Ship de Twitter hesabından "Check-in yok. Bagajlar çalışmıyor. Her yerde kuyruk. Uçaklar iptal. Bilgi verilmiyor. Yardım yok. Anons yok. British Airways'in büyük başarısızlığı” diye yazdı.

Roma, Milano, Paris, Prag, Stockholm gibi Avrupa'nın başka kentlerindeki havalimanlarında da arıza nedeniyle rötarlar yaşandığı belirtiliyor. Almanya'da da Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover'de teknik arıza nedeniyle rötar ve iptaller yaşandı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/DPA/EC/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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