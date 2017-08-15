Londra gümrük birliğini kurtarmaya çalışıyor

Britanya Avrupa Birliği (AB) ile başlatılan ayrılma görüşmelerinde, Brexit'ten sonra zamanla sınırlandırılmış geçici gümrük anlaşması imzalanmasını önerecek. Londra yönetiminin Salı günü açıklaması beklenen strateji belgesinde bu uzlaşmanın 'Britanya'nın 2019 yılının mart ayında AB'den ayrılmasının ardından meydana gelebilecek gerginliklerin önlenmesini mümkün kılacağı' belirtiliyor. Britanya buna paralel olarak başka ticaret anlaşmaları imzalama hakkını da elde etmeyi amaçlıyor.

Britanya yönetiminin gelecekteki işbirliğine dair belgeyle ilgili açıklamasında geçiş döneminde gümrük birliğindeki ortaklığa büyük önem atfedildiği ve bunun gelecekteki işbirliğine düzenli geçişe katkıda bulunacağı ifade edildi. İlk aşamada AB ile Büyük Britanya arasındaki gümrük birliğinin muhafaza edilebileceği belirtilen açıklamada geçiş döneminde Britanya'nın bütün dünyada yeni ticari ilişkiler kurmaya çalışacağına vurgu yapıldı.

İrlanda için özel formül

Londra yönetimi AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Britanya'ya bağlı olan Kuzey İrlanda arasındaki sınırla ilgili düzenlemeyi konu alan memorandumunu ise Çarşamba günü açıklayacak. İrlanda Brexit'in ekonomik kayıplara yol açmasından endişe ediyor. Brexit Bakanlığı 300 kilometrelik sınırın kapatılmayacağını duyurmuştu. Britanya medyasındaki haberlerde İrlandalıların serbest dolaşım hakkının kısıtlanmayacağına dair spekülasyonlara yer veriliyor.

AB ile Britanya arasındaki ayrılma müzakereleri oldukça pürüzlü başlamıştı. Tartışmalı konuların başında Britanya'nın AB'ye ödeyeceği tazminat ve Britanya'daki AB vatandaşları ile AB'deki Britanyalıların gelecekteki statüsü geliyor. Brexit sonrası ticari ilişkilerin görüşülebilmesi için bu iki konuda mutabakat sağlanmış olması gerekiyor.

Britanya hükümeti bu hafta bir dizi memorandum yayınlayacağını duyurmuştu. Referandumla AB'den ayrılma kararı alan Britanya'nın ortaklarından ayrılma görüşmelerinin 29 Mart 2019'da tamamlanmasıyla Birleşik Krallık AB iç pazarından ve gümrük birliğinden ayrılmış olacak. Britanya bu tarihten sonra geçerli olmak üzere AB ile serbest ticaret anlaşması imzalamayı amaçlıyor. Brüksel ile Londra arasındaki görüşmelerin üçüncü turu 28 Ağustos'ta başlayacak.

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DW, Reuters, dpa/AG, BK