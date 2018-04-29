Londra Emniyeti, son saldırıyla ilgili iki ismi açıkladı

Londra Emniyeti, 3 Haziran Cumartesi günü Londra'nın merkezinde düzenlenen saldırıyla ilgili iki kişinin isimlerini açıkladı.

Emniyet, saldırıda yer aldığını açıkladığı 27 yaşındaki Khuram Butt'ın birkaç yıldır Londra'nın doğusundaki Barking bölgesinde yaşadığını duyurdu.

İngiliz Emniyet Teşkilatı Scotland Yard, polisin ve iç istihbarat servisi MI5'in Butt'tan haberdar olduğu ancak saldırı hazırlığını gösteren bir istihbarat bulunmadığını belirtti.

30 yaşındaki Rachid Redouane de yapılan açıklamada saldırganlardan biri olarak gösterildi.

Bu iki kişi ile birlikte adı açıklanmayan bir sadırgan daha 7 kişiyi öldürüp, 48 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından öldürülmüştü.

Londra Emniyeti, 27 yaşındaki Khuram Butt'ın Pakistan doğumlu bir İngiliz vatandaşı olduğunu açıkladı.

Redouane'in ise Fas ve Libya doğumlulardan oluşan bir aileden geldiği sanılıyor.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, üçüncü saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Rowley, Butt hakkında 2 yıl önce bir dosya açıldığını ancak "saldırı hazırlığını gösteren bir istihbarat bulunmaması" gerekçesiyle "dosyasının öncelikli konuma" getirilmediğini belirtti.

Polis müdürü, üç saldırgan arasındaki ilişkinin ve olası suç ortaklarının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü de ifade etti.

Soruşturma kapsamında şu ana dek 6'sı kadın toplam 10 kişi gözaltında bulunuyor.

3 saldırgan kiraladıkları bir araçla London Bridge'de köprü üzerindeki kaldırımda yürüyenleri hedef almış ardından da Borough Market bölgesindekilere bıçakla saldırmıştı.

İngiliz Sağlık Sistemi (NHS) 36 kişinin hastanelerdeki tedavisine devam edildiğini 18'inin kritik durumda olduğunu duyurdu.