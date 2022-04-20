Londra derbisinde gülen taraf Arsenal

Premier Lig’deki son 5 maçının 4’ünü kaybeden ve üst üste 3 maçtır yenilen Arsenal, altı golün atıldığı maçta Chelsea karşısında kritik bir galibiyete imza attı.

Stamford Bridge’de oynanan maçın 13. dakikasında, Andreas Christiensen’in hatasını affetmeyen Edward Nketiah Arsenal’i 1-0 öne geçiren isim oldu. Ev sahibi Chelsea 17. dakikada Timo Werner ile skoru 1-1 yapsa da, bu golden 10 dakika sonra Emile Smith Rowe, Arsenal’i yeniden 2-1’lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Karşılıklı gol düellosu şeklinde geçen maçın 32. dakikasıda bu kez Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

İlk yarıda Chelsea savunmasına zor anlar yaşatan Nketiah, 57’de yine savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topu ağlara göndererek Arsenal’i tekrar 3-2 öne geçirmeyi başardı. Kalan dakikalarda Chelsea’nin çabası sonuç vermezken, kontra ataktan farkı artırmayı hedefleyen Arsenal uzatma anlarında penaltı kazandı. Azpilicueta’nın yere düşürdüğü Bukayo Saka, 90+2’de kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.