Londra'daki National Gallery, 'Rus Dansçılar' eserinin ismini 'Ukraynalı Dansçılar' olarak değiştirdi

T24 Dış Haberler

Londra'daki National Gallery, Edgar Degas'ın 'Rus Dansçılar' eserinin ismini 'Ukraynalı Dansçılar' olarak değiştirdiklerini duyurdu. Eserin isminin değiştirilmesinin ardından başka kültürel kurumlara Ukrayna ile ilgili eserlerin yanlış isimlendirilmemesine dikkat edilmesiyle ilgili çağrılar yapıldı.

Eserin ismi, Ukraynalılar tarafından sosyal medyadan yapılan çağrıların ardından değiştirildi. Fransız ressamın eserinde dans eden kadınların saçlarındaki kurdelede Ukrayna'nın ulusal renkleri görülüyor.

National Gallery, "Bu eserin ismi uzun süredir tartışma konusuydu ve akademik çalışmalara konu oldu. Mevcut durum nedeniyle geçen ay bu konu daha fazla gündeme geldi; bu sebeple eserin ismini, çizimin konusunu daha iyi anlatacak şekilde değiştirmenin uygun olacağını düşündük" açıklamasında bulundu.

Londra'daki Ukrayna Enstitüsü'nün direktörü Olesya Khromeychuk geçen ay Alman Der Spiegel dergisine yazdığı yazıda Londra'da SSCB döneminden birçok eserin hangi Sovyet cumhuriyetinde yapıldığına dikkat edilmeksizin Rusya ile ilgili isimler verildiğini belirtmişti.