Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nden baba adayı Boris Johnson'a ana kucağı sürprizi

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Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Londra Madame Tussauds Müzesi'ndeki balmumu heykeline baba olacağı haberlerinden sonra yeni bir ekleme yapıldı.

Geçen hafta sevgilisinin hamile olduğu haberinin gazetelerde yer almasının ardından Madame Tussauds Müzesi, Britanya liderinin balmumu heykeline içinde bir bebek olan ana kucağı ekledi.

Ana kucağının geçici olarak balmumu heykelinde kalacağı belirtildi.

Britanya'nın başkenti Londra'daki müzenin genel müdürü Steve Davies, eklentiyi yeni baba adayını "kutlamak ve hazırlanmasına yardımcı olmak için" yaptıklarını ifade etti.

Davies, "Ülkedeki en yüksek rütbeli işe sahip olmasına rağmen Johnson'ın babalık görevleri için zaman bulacağından eminiz" dedi.