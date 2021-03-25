Londra'da yaşayan gazeteci, yazar ve yönetmen Ruhi Karadağ İstanbul'da gözaltına alındı

Londra’da yaşayan gazeteci, yazar ve yönetmen Ruhi Karadağ, annesinin rahatsızlanması üzerine gittiği İstanbul’da, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ yazdığı bir kitapta “terör örgütü propagandası yapmakla” suçlanıyor.

Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkarılan yakalama kararı sonucu gözaltına alınan Karadağ’ın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

Ruhi Karadağ kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Birçok fotoğraf sergisine katıldı, fotoğraf üzerine seminerler verdi.

Nokta ve Aktüel dergilerinde çalıştı.

1990’ların popular TV programları A Takımı, Bam Teli ve Teke Tek’te görev aldı.

Sinemada ise Gölge Oyunu (1998), Bir Şey Yapmalı (1998), Gayrimuayyen (2000), Bizim Çocuklar (2004), Simurg (2011) gibi yapımları bulunuyor.