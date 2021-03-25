T24 LogoT24 Logo
Gündem

Londra'da yaşayan gazeteci, yazar ve yönetmen Ruhi Karadağ İstanbul'da gözaltına alındı

25 Mart 2021 18:16

Londra’da yaşayan gazeteci, yazar ve yönetmen Ruhi Karadağ, annesinin rahatsızlanması üzerine gittiği İstanbul’da, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ yazdığı bir kitapta “terör örgütü propagandası yapmakla” suçlanıyor.

Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkarılan yakalama kararı sonucu gözaltına alınan Karadağ’ın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

Ruhi Karadağ kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Birçok fotoğraf sergisine katıldı, fotoğraf üzerine seminerler verdi.

Nokta ve Aktüel dergilerinde çalıştı.

1990’ların popular TV programları A Takımı, Bam Teli ve Teke Tek’te görev aldı.

Sinemada ise Gölge Oyunu (1998), Bir Şey Yapmalı (1998), Gayrimuayyen (2000), Bizim Çocuklar (2004), Simurg (2011) gibi yapımları bulunuyor.

ruhi karadağgazetecilondragözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24