Londra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden kadınlara polis müdahale etti

Ancak bazı kadın milletvekilleri polisin bu tavrını "beceriksizlik" olarak eleştirdi.
İşçi Partisi'nin Kadınlar ve Eşitliklerden Sorumlu Gölge Bakanı Charlotte Nichols, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Polis anma eylemini durdurmak için gösterdiği çabayı, eylemin Covid-19 için uygun olmasına harcasaydı şu anda hepimiz daha iyi bir yerde olurduk" ifadelerini kullandı.
Women's Equality Party (Kadın Eşitlik Partisi) Twitter'da yaptığı paylaşımda, polisin ve belediyenin eylemi daha güvenilir hale getirmek için kadınlarla birlikte çalışabilecek olmasına rağmen bunun yerine daha fazla şiddeti tercih ettiğini söyledi.
33 yaşındaki Sarah Everard isimli kadının geçtiğimiz hafta Clapham'da kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda görevli polis memuru Wayne Couzens resmen kaçırma ve cinayetle suçlanmıştı.
Everard'ın cesedi ise İngiltere'nin Ashford kasabasında bulunmuştu.
Bunların ardından kadın örgütleri sosyal medyada medyada #SokaklarıGeriİstiyoruz (ReclaimTheseStreets) etiketiyle bir çağrı yaparak Cumartesi akşamı saat 18.00'de kadınları Clapham bölgesinin büyük parkında (Clapham Common) Sarah Everard için bir anma eylemine katılmaya çağırdılar.
Çağrılarda ise Covid önlemlerine dikkat edilme ve maske takma uyarıları yapıldı.
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle 2'den fazla insanın bir araya gelmesine izin verilmiyor.
29 Mart itibariyle bu kural 6 kişiye çıkacak. Polis, bu kuralları çiğneyen kimselere para cezası verebiliyor.
Ancak geçen yılki kısıtlamalar esnasında gerçekleştirilen Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Önemlidir) eylemleri ve kısıtlamalar karşıtı protestolarda polis göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.