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Dünya

Londra'da Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları güvenlik tehdidi sebebiyle havalandı; havalimanında iki kişi gözaltına alındı

31 Ağustos 2020 08:39

T24 Dış Haberler

Britanya'da terörle mücadele polisi başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda iki kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin 34 yaşında bir Kuveyt vatandaşı ve 48 yaşındaki bir İtalyan vatandaşı olduğunu açıklandı.

BBC'nin aktardığına göre Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Typhoon jeti gelen güvenlik tehditinin ardından havalandı.

Mil Radarı'nın aktardığına göre hava kuvvetlerine ait uçaklar Coningsby üssünden yerel saat ile 19.30 sularında havalanıp Stansted'in bölgesini çembere alarak uçtu.

Ryanair'e ait uçağın Avusturya'nın başkenti Viyana'dan geldiği belirtildi.

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