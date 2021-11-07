Londra'da iklim protestosu: "Gelecek talep ediyoruz"

Britanya'nın başkenti Londra'da on binlerce kişi, 6 Kasım Küresel İklim Eylem Gününde gösteri düzenleyerek, ülkelerin iklim kriziyle mücadelede daha güçlü politikalar uygulaması çağrısında bulundu.

Finsbury Sirki Bahçesi'nde toplanan farklı gruplardan göstericiler, ellerinde davullar ve "İklim değişikliği için harekete geçin”, "Gelecek talep ediyoruz" yazılı pankartlarla Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınmasını istedi.

Protestoculardan iklim aktivisti Suzan, burada yaptığı konuşmada, zenginlerin doğaya daha çok zarar verdiğini belirterek, hükümetlerin onları yüksek vergilendirmesi çağrısında bulundu.

Farklı meslek grubu örgütlerinin destek verdiği gösteriye katılan itfaiyeci James de meslektaşlarının yangın gibi acil durumlara müdahale ettiğini belirterek, iklim krizinin de acil bir durum olduğunun ve hükümetlerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.