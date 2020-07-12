Londra'da "Hayvan sömürüsüne son" eylemi; çeşmeyi kan kırmızısına boyadılar

Londra'da hükûmete gelecek pandemileri önlemek için fabrika çiftçiliğini durdurma çağrısı yapan hayvan hakları aktivistleri Trafalgar Meydanı'ndaki çeşmeyi kan rengi kırmızıya boyadı. Bitki temelli gıda sistemine geçilmesi gerektiğini savunan gruptan iki aktivist gözaltına alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hayvan İsyanı adlı aktivist grup Londra'da Covid-19 pandemisinin gerçek nedeni olduğunu savundukları hayvan sömürüsüne 'dur' demek içi bir eylem düzenledi. Eyleme katılan aktivistler Trafalgar Meydanı'ndaki çeşmenin suyunu kan kırmızına boyadı. Bazı aktivistler ise deniz canlıları kostümleri giyerek "Küresel kaynama" gibi mesajlar yazan pankartlar taşıdı.

Hayvan İsyanı grubunun temsilcilerinden biri Stephanie Zupan, "Hükûmet şimdi bitki temelli bir gıda sistemine geçmeli ya da geleceği başka zoonotik salgınlarla karşı karşıya bırakma riskini göze almalı" dedi.

Zoonotik salgınlar hayvanlardan insalara geçen hastalıkları kapsıyor. Covid-19'un da ilk olarak bir hayvanda görüldüğü daha sonra canlı hayvan ticaretinin yapıldığı bir pazarda Çin'in Vuhan kentinde insanlara bulaşmaya başladığı düşünülüyor.

Londra'daki eylemin ardından polis iki aktivistin hasar yaratma şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.