Londra'da boynundan bıçaklanan müezzin: Saldırganı affettim

İngiltere'nin başkenti Londra’da camide boynundan bıçaklanan müezzin Rafet Maglad, kendine saldıran kişiyi affettiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 70'li yaşlardaki Maglad, hastaneden taburcu edildikten sonra, bıçaklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Regent's Park'ta bulunan Londra Merkez Camisi'ne öğle namazı için geldi.

İbadet için camide bulunanlar tarafından yakalanan 29 yaşındaki kişiyse gözaltına alındıktan sonra cinayet girişimi şüphesiyle tutuklandı.

"Onu affediyorum; onun için çok üzülüyorum"

Maglad, "çok derin kesik" nedeniyle boynu sargılıyken ve sağ kolu askıdayken gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Onu affediyorum. Onun için çok üzülüyorum. Olan oldu, o geri dönmeyecek. O bir insan ve bu da benim kaderim. Başıma gelen şey benim kaderim."

Saldırının nasıl geliştiğini anlatan Maglad, "Namaz kılıyorduk, birinin bana arkadan vurduğunu hissettim. Hiçbir şey söylemedi. Sadece boynumdan kan aktığını hissettim, hepsi bu. Beni aceleyle hastaneye götürdüler. Her şey bir anda oldu" dedi.

Londra polisi, saat 15.00 civarında müezzinin arkadan bıçaklandığı saldırıda terör bağlantısı bulunduğunu düşünmüyor.

Sudan asıllı Maglad, saldırganı daha önce camide namaz kılarken gördüğünü düşündüğünü söyledi.