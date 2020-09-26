Londra'da binlerce kişi sokağa çıkma kısıtlamaları ve Koronavirüs önlemlerini protesto etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi sokağa çıkma yasaklarına ve Koronavirüs önlemlerine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerinde "Rızamız yok" yazılı pankartlar, bayraklar ve dövizler taşıdı.

Protesto gösterisinde neredeyse hiç kimse maske takmadı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Bazılarında QAnon komplo teorileriyle ilgili pankartlar vardı.

Hükümetin sokağa çıkma önlemlerini protesto edenler "Kazanacağız" sloganları attı.

İngiltere hükümetinin getirdiği ‘altı kişiden fazla toplaşma' yasağından protesto gösterileri muaf tutuluyor ama organizatörlerin risk değerlendirmesinde bulunmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor.