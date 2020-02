Londra Büyükelçisi: Kapısı-telefonu her daim açık bir Büyükelçi olmak arzusuyla hizmet vereceğim

Celal Sönmez / Londra, 9 Ekim (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, \"Yurtdışında yaşayan vatandaşına, işadamına, öğrencisine, sanatçısına yakın, kapısı-telefonu her daim açık bir Büyükelçi olmak arzusuyla hizmet vereceğimi bilmenizi isterim\" dedi.

Londra\'da göreve başlamasıyla ilgili bir açıklama yapan Büyükelçi, şu konuların altını çizdi:

\"Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi olarak 1 Ekim 2018 tarihinde göreve başladım. Öncelikle, tarihten gelen köklü ilişkilere, dostluk ile müttefiklik bağlarına ve stratejik ortaklığa sahip olduğumuz Birleşik Krallık’ta görev yapmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.

\"Birleşik Krallık’la ilişkilerimizin tarihi yaklaşık beş asır geriye gitmektedir. İngiliz İmparatorluğu, Osmanlı Devleti nezdinde Büyükelçi görevlendiren ilk ülkelerden olmuş ve William Harborne’u 1583’te Bab-ı Ali’ye göndermiştir.

\"Osmanlı Devleti’nin yurtdışına gönderdiği ilk Büyükelçilerden Yusuf Agâh Efendi’nin Londra’da göreve başlamasının 225’inci yıldönümünü de seneye idrak edeceğiz.

\"Türkiye ve Birleşik Krallık, dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve güvenliğin yaygınlaştırılması için müttefikler olarak işbirliği yapmakta, terör saldırılarından yasadışı göçe kadar insanlığı tehdit eden ortak sınamalara birlikte mücadele vermekte ve üyesi bulundukları çok taraflı platformlarda gündeme gelen birçok konuda eşgüdüm içerisinde hareket etmektedir.

\"İkili ilişkilerimiz 2007 yılında yürürlüğe giren stratejik ortaklık doğrultusunda ivme kazanmış ve her alanda daha da derinleşmiştir.

\"Geçtiğimiz yılın sonu itibariyle 16.2 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmi çerçevesinde Birleşik Krallık, ülkemizin en büyük ikinci ihraç pazarı konumundadır.

\"Britanya firmaları, son 15 yıllık dönemde ülkemizde gerçekleştirdikleri 10 milyar doları aşkın yatırımla, ülkemizde yatırım yapan ülkeler arasında dördüncü sırada gelmektedir.

\"2017 yılında Başbakan düzeyinde gerçekleşen karşılıklı temasların ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın 13-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Londra’ya gerçekleştirdikleri ziyaret, ilişkilerimizin ulaştığı yüksek seviyenin bir nişanesi olmuştur.

\"Yıllar içerisinde giderek kurumsallaşan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu da ilişkilerimize önemli katkılarda bulunan değerli bir sivil toplum

platformu haline gelmiştir.

\"Birleşik Krallık’taki görev ve sorumluluğumun en önemli bölümü ise burada yaşayan siz değerli vatandaşlarımız oluşturmaktadır.

\"1960’lı yıllardan itibaren buraya göç etmeye başlayan vatandaşlarımız, her alanda Birleşik Krallık’la ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacak bir konuma ulaşmıştır.

\"Burada görev yaptığım dönemde, toplumumuzun değerli fertleriyle çeşitli vesilelerle bir araya gelebilmeyi ve ihtiyaç duyulan alanlarda

sizlere destek olabilmeyi umuyorum.

\"Yurtdışında yaşayan vatandaşına, işadamına, öğrencisine, sanatçısına yakın, kapısı-telefonu her daim açık bir Büyükelçi olmak arzusuyla hizmet vereceğimi bilmenizi isterim.

\"Mesai arkadaşlarımla birlikte Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerine katkıda bulunabileceğini düşündüğünüz her konuda sizlerin görüşlerini almaktan memnuniyet duyacağımızı belirtir ve hepinize en iyi dileklerimi sunarım.\" (Fotoğraflı)