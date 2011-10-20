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Dünya

Londra borsasının önü "çadır kent" oldu LONDRA (A.A)

20 Ekim 2011 13:23

-Londra borsasının önü "çadır kent" oldu LONDRA (A.A) - 20.10.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'nın iş merkezine yaklaşık 200 çadır kuran protestocular, ülkedeki bankacılık sistemi ile hükümetin kesinti planlarına tepki gösteriyor. Londra'daki tarihi Aziz Paul's Katedrali önünde geçen hafta sonu toplanan ve yakınındaki Londra Menkul Kıymetler Borsası önüne yürümek isteyen protestocular, 5 gündür katedralin önünde kurdukları çadırlarda kalıyor. Protestocuların kurduğu ve gece de konakladığı yaklaşık 200 çadırla, katedralin önü çadır kente dönüştü. Çadırlarına hükümet ile bankaları eleştiren çeşitli sloganlar yazan ve polisin müdahalesini önlemek için çadırlarını birbirine iple bağlayan protestocular, kimi zaman kendi aralarında toplanarak eylemin nasıl devam edeceğiyle ilgili görüşmeler yapıyor. Einstein maskesiyle çadırının önünde oturan bir gösterici, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, yarının ne getireceğinin belirsiz olduğunu ve küresel değişim için protestoya destek verdiğini söyledi.  İngiltere'deki ve dünya genelindeki ekonomik dengesizlikleri protesto ettiklerini belirten bir başka protestocu da yılbaşına kadar protestonun devam edebileceğini ifade etti. "Yozlaşmış bankacılık sistemini ve siyasetçileri protesto ettiğini" kaydeden bir diğer protestocu ise, seslerini duyurmak için ne kadar meydanda kalmaları gerekiyorsa o kadar kalacaklarını söyledi.  Bu arada Londra polisi, protestocuların Londra Menkul Kıymetler Borsası ve yatırım bankası Goldman Sachs'ın bulunduğu Paternoster Meydanına girmesine izin vermiyor. Meydan polis kordonuna alınırken, sadece iş yerlerine giden çalışanların meydana girişlerine izin veriliyor. Londra'da geçen hafta sonu aralarında Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın da bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi, ülkedeki bankacılık sistemi ve hükümetin kesinti planlarına karşı çıkan bir protesto düzenlemişti.

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