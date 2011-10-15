-Londra borsasındaki protestoya Assange da destek verdi LONDRA (A.A) - 15.10.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da, Menkul Kıymetler Borsası önünde gün boyu süren protestoya yaklaşık 3 bin kişi katılırken, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange da protesto alanına gelerek destek verdi. Öğle saatlerinde Londra'daki tarihi Aziz Paul's Katedrali önünde toplanan protestocular, Londra Menkul Kıymetler Borsası ve yatırım bankası Goldman Sachs'ın bulunduğu Paternoster Meydanına girmek istedi ancak polis izin vermedi. Polis Aziz Paul's Katedrali önüne çadır kurmak isteyen protestoculara da müsaade etmedi. Protestoya öğleden sonra katılan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ise büyük ilgi çekti. Basının yoğun ilgi gösterdiği Assange, katedralin önündeki kalabalığa seslendi. Assange, "Yabancı bankaların hesaplarını açarak şeffaflığı sağlamalarını talep etmenizi istiyorum. Tıpkı bugün benim de daha şeffaf olmaya zorlandığım gibi" dedi. Assange'ın protestoya maske takarak katılmak istediği ancak İngiliz polisinin buna izin vermediği öğrenildi. Londra'daki gösteride, bankacılık sistemi ve hükümetin kesinti planları protesto edilirken, polisin az sayıda kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.