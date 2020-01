Londra Borsası’nda Brexit’e rağmen 100. halka arz da gerçekleşti

Mergim Özdamar / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği\'nden çıkmaya hazırlandığı halde Birleşik Krallık\'ta faliyet gösteren Londra Menkul Kıymetler Borsası\'nda (LSE) bu hafta 100. yeni şirket işle görmeye başladı.

Ayrıca LSE\'den yapılan açıklamaya göre bu borsada işlem gören şirketlerin toplam değeri 2016 yılına göre yüzde 51 gibi kayda değer bir oranla daha yüksek düzeyde. Finans çevreleri bu açıklamayı LSE\'nin Brexit sonrası da bir küresel finans merkezi olmaya devam edeceği şeklinde yorumluyor.

Açıklama, Avrupa Birliği’nde kalmayı destekleyenlerin Britanya Avrupa Birliği\'nden ayrılınca Londra şehrinin hayatta kalamayacağı iddialarının ardından geldi.

Yılın 99. ve 100. halka arzları bugün gerçekleşti ve İsrail asıllı maden şirketi Shefa Yamim ile Belfast asıllı ilaç üreticisi Fusion Antibodies de LSE\'de işlem görmeye başladı.

Londra Borsası\'nda işlem gören şirketlerin toplam değeri son 12 ayda 14.8 milyar sterlinden fazla sermaye topladı. Bu rakam Londra’nın Avrupalı finans merkezi rakiplerinden yaklaşık dört kat daha yüksek. Ayrıca bu büyüme Londra’yı New York\'tan sonra dünyada en fazla büyüyen borsa yaptı.

Birleşik Krallık ekonomisinin Brexit\'den sonra da gelişme ihtimalinin cesaret verici bir işareti olarak görülmesiyle en fazla işlem gören on şirketin dokuzunun yabancı şirketler olduğu, bunların arasında Avrupa’nın en büyük halka arzı olan 10.6 milyar dolar değerindeki Allied Irısh Bank’ın da dahil olduğu belirtildi.

20 Kuzey Amerikalı şirketin de Londra Borsası’nı tercih etmesi Londra iş dünyası tarafından Birleşik Krallık’ın bir finans piyasası olarak yükselişte olduğunun diğer belirtilerinden biri olarak görülüyor.

Londra Menkul Kıymetler Borsası\'ndan Nikhil Rathi, \"Brexit\'in getireceği zorluklara rağmen, Londra\'nın hayli küresel ve derin sermaye piyasaları, küresel büyümeye fon sağlayan ideal bir ortak olmaya devam ediyor. Londra’da işlem gören yabancı şirketlerin sayısının artmış olması, özellikle de Kuzey Amerikalı şirketlerin sayısının geçtiğimiz yıl neredeyse yedi katına çıkması bu anlamda çok önemli” dedi.

Londra Finans Merkezi lobi grubu TheCityUK Birleşik Krallık’ın finans sektörlerinin her yıl 57 milyar sterlin ticaret fazlası sağlayacağını, bu oranın Avrupa’da hiçbir piyasada görülmediğini belirtiyor. Grup ayrıca Birleşik Krallık’ta 6 trilyon dolar değerinde bankacılık varlıkları olduğunu, LSE’nin dünyadaki en büyük döviz piyasası olduğunu ve sigortada da dünyanın en büyüğü olduğunu aktardı.

The City UK şef ekonomisti Anjalika Bardalai “Birleşik Krallık’ın küresel finans sistemindeki yeri doldurulamaz. Londra’nın tam kapsamda tek rakibi New York borsasıdır” dedi. Hukuk firması Baker McKenzie’nin yayınladığı bir raporda ise LSE’de bu yıl işlem gören şirketlerin değerinin beş yılın zirvesinde olduğu ve 6 milyar sterline ulaştığı belirtiliyor.