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Dünya
Deutsche Welle

Londra Belediye Başkanı iftara katıldı

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, cami yakınındaki saldırı sonrası Müslümanlarla dayanışma mesajı vermek için iftara katıldı. Han terörün Londralıları bölemeyeceğini duyurdu.

20 Haziran 2017 11:48

Londra'da bir caminin yakınlarında yapılan saldırıyı kınayan Londra Belediye Başkanı Sadık Han nefret ve şiddete karşı mesaj vermek amacıyla iftara katıldı.

Han saldırıya uğrayan caminin cemaatiyle yaptığı buluşmanın ardından yayınladığı Twitter mesajında "Londralıların bundan böyle de birbirlerine yardımcı olacaklarını" vurguladı.

Belediye Başkanı, ‘farklı din ve kökenden insanların toplumu bölmeye çalışanlara birlik ve beraberliklerini göstermek için bir araya gelmiş olmalarının kendisini duygulandırdığını' dile getirdi.

Kullandığı minibüsü Londra'nın Finsbury Park semtindeki caminin önünde bulunan kalabalığa süren 47 yaşındaki fail terör şüphesiyle tutuklanmıştı.

Saldırıda çok sayıda yaralanan olmuştu. Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick "saldırının Müslümanları hedef aldığından kuşkularının bulunmadığını” söyledi. Başbakan Theresa May "terör” saldırısının toplumu bölme amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Cemaatin teravih namazının ardından cami çıkışında toplandığı sırada aracı üzerlerine süren İngiliz'in "Müslümanları öldüreceğim” diye bağırdığı öğrenildi.

İngiliz medyası, saldırganın adının Darren Osborne olduğunu duyurdu. Bir kişinin ölümüne neden olan, dokuz kişiyi de yaralayan 47 yaşındaki saldırganın, Galler'in başkenti Cardiff'te yaşadığı ve dört çocuk babası olduğu belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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