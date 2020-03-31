Londra Belediye Başkanı, 9 futbol kulübünden Koronavirüs için yardım istedi

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kentteki futbol kulüplerinin dokuzundan, Koronavirüs salgınıyla mücadelede Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) yardımcı olmalarını istedi.

Sadiq Khan'ın çağrı yaptığı kulüpler arasında Premier Lig takımları Arsenal, Chelsea, West Ham, Crystal Palace ve Watford da bulunuyor.

Tottenham işbirliğine başlamıştı

Khan bu kulüplerden, stadyumlarını ve diğer tesislerini; sağlık çalışanlarına açmalarını talep etti. Çağrı yapılan kulüpler arasında Tottenham Hotspur bulunmuyor.

Zira Tottenham Hotspur, Khan çağrı yapmadan, stadyumunu ve tesislerini NHS'in kullanımına açma konusunda Londra Belediyesi'yle işbirliği yapmaya başlamıştı.

BBC Türkçe