Londra 7. Toplumsal Başarı Ödülleri için jüri çalışmaları başlıyor

Celal Sönmez / Londra, 21 Eylül (DHA) - Londra merkezli Türkiye Araştırmalar Merkezi (Ceftus) kuruluşunun 7. yıldönümünü Londra’da gerçekleştirilecek bir baloyla kutlamaya hazırlanırken geleneksel hale getirilen Toplumsal Başarı Ödülleri için de adaylıklar ve jüri çalışmaları da yoğunlaşıyor.

Park Plaza London Riverbank Oteli’nde 15 Ekim Pazartesi akşamı düzenlenecek kuruluş yıldönümü balosunda sahiplerini bulacak ödüller için toplumlarımızın farklı kesimlerinden çok sayıda kişi ve kuruluş aday gösteriliyor.

Ceftus’tan yapılan açıklamada Birleşik Krallık ve Türkiye’den çok sayıda kişi ve kuruluşun, alanlarında başarılı olmuş ve rol model olabilecek kişilere yönelik aday önerilerinde bulunduğuna dikkat çekilirken, ödüle layık görülenlerin plaketlerini Birleşik Krallık ve Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden alacakları belirtildi.

Ceftus\'tan yapılan açıklamada, kuruluş balosuna çok sayıda milletvekili, yerel yönetici, Lordlar Kamarası üyesi, gazeteci ve akademisyenin katılacağını bildirdiği ve gecede çok sayıda işadamı ve finans kuruluşu temsilcisinin de hazır bulunacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, çok sayıda adaylık önerileri arasında genç girişimciler ve profesyonel meslek sahipleri dikkat çekiyor.

- En Başarılı İş Kadını kategorisinde hukukçular Fidan Osoy, Selin Kazim, Sefaret Yaman, Şadiye Arslan, Serpil Ersan ile turizmci Itır Sökmen ve iş kadını Zeynep Turudi aday gösterildiler.

- En Başarılı İşadamı kategorisinde Feyzullah Cinpolat, İbrahim İnce, Fırat Özkan, Mehmet Mercan, Münir Tatar, Ali Keskin, İbrahim Opuz, Ali Şerbet, Cuma Özden, İbrahim Taş, İlhami Özkan, Kıvılcım Brusk Yılmaz, Çetin Ağcagül, Ozan Balakar, Ahmet Kabayel, Ahmet Orgen, Mustafa Çakır, Ergun Binbay, Kerem Yavuzarslan, Cafer Mahiroglu yer alıyor.

- Medya alanında Faruk Zabcı, Güney Yıldız, Mustafa Koker, Elcin Poyrazlar, Selin Bucak, Jiyar Göl ve Raziye Akkoç adaylık önerileri ile öne çıkarken,

- Kültür-Sanat kategorisinde Kemal Külahçı, Hasan Dur, Caner Şahin, Olcay Bayır ve Çiğdem Arslan sevenleri ve çalışmalarını takip eden izleyicileri tarafından aday olarak önerildiler.

- Politika alanında İngiltere’nin en genç kadın belediye başkanı ünvanına sahip olan, Enfield Belediye Başkanı Nesil Çalışkan ve meclis üyeleri Yasemin Brett, Ahmet Durmuş, Mohammed Bakhtiar, Peray Ahmet ve milletvekili adayı Gönül Daniels aday gösterildiler.

Diğer kategorilerde aday önerileri ise şunlar oldu:

- Eğitim : Zeynep Kaya, Burcu Özçelik, Bahar Başer, Ömer Tekdemir, İpek Demir, Gulay Icoz, Emre Caliskan, Emre Eren Korkmaz, İbrahim Sirkeci, Gulcin Ozkan, Latif Tas, Umit Cetin, Zeynep Engin,

- Hukuk : Ali Güvercin, Filiz Kılıç, Sefaret Yaman, Erdogan Erdogan, İbrahim Sal, Yaşar Doğan, Semira Dilgil, Ali Onur Ulusakarya,

- Vakıf ve toplumsal organizasyonlar : Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, Alxas kom, El-Com, Alliance of Turkish Businesspersons ve Dem-Der, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi,

Gıda / Restaurant : İbrahim Opuz, Tahir Kaya, Ahmet Akdogan, Sabri Baraçkılıc, Selin Kazim, Mazlum Demir, İlhan Arslan, Gursel Aksu, Huseyin Yavuz, ibrahim Uzun,

- Emlak / Finans ve Muhasebe : İbrahim Avcil, Yusuf Kul, Ertan Hürer, Enver Kannur, Mehmet Yenilmez, Kutan Kudret,

- Toptan ve Tedarikçi Firmalar : Holland Bazaar, Sama Food, A to Z, Best Catering, Star Catering, Gama, Gima, CNA Catering,

- Genç Girişimci : Ali Kösele, Azos Rashid, Hüseyin Torun, İnan Örs, Kenan Kara, Faik Aktulga, Can Topcu, Huseyin Yavuz, Cemal Polat, inanc Elitok, Savaş Yüksel,

- Hayat Boyu Başarı Ödülü : Niyazi Enver, Hüseyin Uçar, Nesin Fehmi, Baki Düzgün, Mutalip Ünlüer, Faik Izzet, İlker Kılıç, Osman Cinik, Itır Sökmen, Nevsal Elevli, Tahsin İbrahim, Mehmet Kemal.

Toplumsal Başarı Ödülleri jürisinde, işadamları Mustafa Topkaya, Yusuf Çiçek, Alp Ceylan, Kemal Has, Ali Matur, Haydar Ulus ile hukukçu Ozan Aşkın, Bozca-Der Başkanı Mehmet Sar, Raife Aytek ve eski belediye başkanı Ali Gül Özbek ve gazeteci Özcan Yörük yer alıyor.

2011 yılında, dönemin Başbakan Yardımcısı Nick Clegg’in de katıldığı bir etkinlikle kuruluşunu ilan eden Ceftus’un Direktörü İbrahim Doğuş, bugüne kadar gerçekleştirdikleri toplantı ve etkinliklerle farklı toplum kesimlerini bir araya getirdiklerini vurguladı.

Ceftus’un kuruluşundan bu yana bağımsız ve partiler üstü bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan İbrahim Doğuş, etkinliklerini kuruluş yıldönümü gecelerinden sağladıkları gelirlerle sürdürdüklerine işaret etti. (Fotoğraflı)