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Dünya
Deutsche Welle

Lombardiya ve Veneto'dan daha fazla özerklik talebi

İtalya'nın en varlıklı iki bölgesi Lombardiya ve Veneto'da yapılan özerklik referandumunda sandıktan "evet" çıktı.

23 Ekim 2017 12:27

İtalya'nın en varlıklı iki bölgesi Lombardiye ve Veneto'da, Roma'dan daha fazla özerklik talep edilip edilmemesi konusunda referanduma gidildi.

Lombardiya'da sandıktan yüzde 95,3 oranında "evet" oyu çıktı. Lombardiya Bölge yönetimi seçimlere katılım oranını yüzde 40 olarak açıkladı.

Venedik ve Vereno gibi kentlerin bulunduğu Veneto bölgesinde ise seçmenlerin yüzde 98,1'i özerklik talebine destek verdi. Veneto'da seçmenlerin yüzde 57'si sandığa gitti.

Veneto'da referandumun geçerli olması için 3,5 milyon seçmenin yarısından bir fazlasının oy vermesi gerekiyordu, bu koşul sağlandı. Ancak Lombardiya'da böyle bir baraj konulmadı.

Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia seçim sonuçlarını açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hedefe ulaştık, Veneto'da yeni bir tarih başlıyor" dedi.

Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia ve Lombardiya Bölge Başkanı Roberto Maroni seçimlerin ardından Başbakan Paolo Gentiloni ile müzakerelere başlayacaklarını açıkladı. Lombardiya Bölge Başkanı Maroni, "Lombardiya'daki milyonlarca insanın gerçekten özerk olunabilmesi için verdiği bu tarihi yetkiyi uygulamaya geçirmekle görevliyim" dedi.

Bağımsızlık talebi yok

Her iki bölge daha fazla özerklik talep ediyor ancak Katalonya'da olduğu gibi bağımsızlık talepleri bulunmuyor. Çifte referandumun bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen, sandıktan çıkan "evet" oyuyla iki komşu bölgenin vergi gelirleri ve daha fazla özerklik için Roma hükümeti ile müzakerelerde eli güçlendi. Bölge yöneticileri, Roma'dan güvenlik, göç, eğitim ve çevre alanlarında daha fazla yetki talep ediyor.

Yaklaşık 10 milyon seçmen özerklik referandumu için sandık başına çağrılmıştı. Lombardiya ve Veneto göçmen ve Avrupa karşıtı, sağcı Kuzey Ligi Partisi tarafından yönetiliyor. Kuzey Ligi zengin olan kuzeyin daha yoksul olan güneyden ayrılması için çabalıyor. Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Referandum sadece Kuzey Ligi için değil, halk için de zafer" dedi.

İtalya Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan her iki referandumda da bağımsızlık arayışı olmamasına rağmen daha fazla özerklik talebi, Roma hükümetinin otoritesine tehdit olarak görülüyor. Lombardiya ve Veneto bölgeleri toplam gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 30'unu ve seçmenlerin yüzde 25'ini oluşturuyor.

Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza İtalya'sı ve popülist 5 Yıldız Hareketi de referanduma destek verdi.

DPA, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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