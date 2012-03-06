Lolita mankeni inkar yasası

T24- Vogue Paris dergisinin aşırı makyajlı 6-10 yaş arası küçük kızları manken gibi sayfalarına taşıması, bir Fransız senatörü çileden çıkardı. Senatör Chantal Jouanno, 16 yaş altındaki kızların ‘aşırı cinselleştirilmesi ve reklamlarda cinsel nesne olarak kullanılmasını yasaklayan’ bir yasa önerdi.

Hürriyet'in haberine göre, Fransa’da kopan ‘Lolita kızlar’ tartışması, bu konuyla ilgili olarak hazırlanan bir yasa tasarısıyla yeniden gündemde. İktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) senatörü Chantal Jouanno, 16 yaşın altındaki kızların “aşırı cinselleştirilmesi ve reklamlarda cinsel nesne olarak kullanılmasını yasaklayan” bir yasa önerdi.

Vogue Paris dergisinin, 6-10 yaş aralığındaki aşırı makyajlı kızları manken gibi giydirip fotoğraflamasıyla başlayan tartışma üzerine kurulan Meclis komisyonuna başkanlık eden Jouanno, “Bir sosyoloğun dediği gibi, cinsel özgürlükten, cinsel diktatörlüğe geçtik. Küçücük kızların aşırı seksi sunulması tehlike olarak algılanmıyor. Modada, oyuncaklarda, hatta çizgi filmlerde lolita şablonuna bir geri dönüş var. Bu lolita dalgası, görüntüyü ön plana çıkarıyor, zekayı geri plana itiyor” dedi.

Eşitliği de bozuyor

Çok küçük yaşta kadın gibi giyinen kızların, toplumda giderek artmakta olan ‘birey tehlikesinin’ bir yansıması olduğunu dile getiren eski Bakan Jouanno, “11 yaşındaki kızların yüzde 37’si rejim yaptığını söylüyor. Cinselliğe erken girenlerin yüzde 80’i psikolojik sorun yaşıyor. Üstelik bu dalga kadın erkek eşitliğini de bozuyor. En büyük tehlike de moda sektöründen geliyor” şeklinde konuştu. Yasayla, küçük yaştaki kızların “marka tanıtımı için malzeme olmasının önüne geçilmesi” hedefleniyor. Yaşları 16’nın altındaki kızların kriterler dışında reklamlarda kullanılması yasaklanıyor.

Üniformaya dönülsün

Ayrıca Fransa’da düzenlenen “Mini-miss France” güzellik yarışmasının da yasaklanması, sadece dış görünüşün önemli olduğu bu tür yarışmalara katılma yaşının 16’ya yükseltilmesi öngörülüyor. İlkokullarda çocuğa kadın-erkek eşitliği fikrinin verilmesi için de yeniden üniforma uygulamasına geçilmesi öneriliyor. Jouanno, “Belki üniforma ile, kızlarımızın daha 10 yaşında Gucci’den Chanel’den bahsetmelerine bir yanıt verebiliriz. Özellikle ergen çocuklara bir piyasa diktatörlüğünün kurbanı olduklarını açıklamamız gerekiyor” diye konuştu.



