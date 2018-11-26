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Spor

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek    

İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova maçını yönetecek hakemler açıklandı

26 Kasım 2018 17:38

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele eden Galatasaray\'ın D Grubu\'ndaki Lokomotiv Moskova maçını yönetecek hakemler açıklandı.
Rusya\'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu\'nda çarşamba günü saat 20.55\'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu\'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz\'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yaparken, Javier Estrada ile Alejandro Hernandez ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.
 

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