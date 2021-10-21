Moskova’da altın gol; Galatasaray tek attı, 3 aldı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 4'e çıkardı

Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 4. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'de bir, Avrupa Ligi eleme maçlarında ise iki kez topu filelere yolladı.

16. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Muslera'nın dokunduğu top, Kerk'e çarparak yandan dışarı gitti.

38. dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maradishvili'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

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Stat: Lokomotiv Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya) Lokomotiv Moskova: Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus (Dk. 89 Zhivoglyadov), Maradishvili, Barinov, Beka Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 90 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 90 Luyindama), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Diagne) Gol: Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 36 Babel, Dk. 43 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Mustafa Muhammed, Dk. 90 Morutan (Galatasaray), Dk. 69 Barinov (Lokomotiv Moskov)

Karşılaşmanın önemli anları

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.