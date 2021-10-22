Fatih Terim: Bu kadar az pozisyon vererek bu grupta 7 puanla lider olmak kolay değil; Şampiyonlar Ligi grubu burası

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda tek golle devirdi ve tur için büyük bir avantaj elde etti. Rusya'daki karşılaşma sonrası Fatih Terim, kritik galibiyeti değerlendirdi. Terim, "Bu kadar az pozisyon vererek bu grupta 7 puanla lider olmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi grubu burası" dedi.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, galibiyetin ardından şunları söyledi:

"Bu akşamın anahtarı 'Acelemiz yoktu'. Mağlup olmamak bizim için önemliydi, galip gelmek çok güzeldi. Berabere dönsek bile avantajlı olacaktık, acele etmeden aklımızdakileri uyguladık.

Bu sloganla bütün çalışmalarımızı yaptık çünkü mağlup olmamak önemliydi, galip gelmek çok daha iyiydi. Tek paslarla güzel gol attık. Bence bu gecenin golü olur. Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olma konusunda ısrarcılar. Her geçen gün onların tecrübelenmesi bizim için çok değerli."

Basın toplantısında açıklamalar yapan Terim, "Bu kadar az pozisyon vererek bu grupta 7 puanla lider olmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi grubu burası" ifadelerini kullandı.