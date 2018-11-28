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Spor

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak

28 Kasım 2018 23:06

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova\'ya konuk olacak. Rusya\'nın başkenti Moskova\'da bulunan Lokomotiv Stadyumu\'nda oynanacak ve TSİ 20.55\'te başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu\'ndan Antonio Mateu düdük çalacak. Mateu\'nun yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ile Roberto Diaz üstlenecek.
Kritik karşılaşmada iki takımın ilk ilk 11\'leri şu şekilde:
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, Anton Miranchuk, Farfan, Aleksei Miranchuk, Smolov
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok

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