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Spor

Lokomotiv Kuban - Darüşşafaka: 78-81

İSTANBUL,(DHA) SALON: Basket Hall HAKEMLER: Damir Avor (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Rain Peerandi (Estonya) LOKOMOTİV KUBAN: Collins 14, Khvostov, Lacey 5, Qvale 6, Ivlev, Ragland 10, Kulagin 18, Antipov 3, Ilnitskiy, Elegar 9, Babb 13 DAR

11 Nisan 2018 01:49

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Basket Hall
HAKEMLER: Damir Avor (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Rain Peerandi (Estonya)
LOKOMOTİV KUBAN: Collins 14, Khvostov, Lacey 5, Qvale 6, Ivlev, Ragland 10, Kulagin 18, Antipov 3, Ilnitskiy, Elegar 9, Babb 13
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 24, Okben Ulubay 5, Sant-Roos 7, Eric, Johnson 7, Cummings 19, Muhammed Baygül 2, Furkan Aldemir 8, Kidd 9, Kartal Özmızrak, Doğuş Özdemiroğlu
1\'İNCİ PERİYOT: 14-15
İLK YARI: 35-31
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-49
NORMAL SÜRE: 72-72

ULEB Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Darüşşafaka, Rusya\'nın Lokomotiv Kuban takımını deplasmanda uzatma sonunda 81-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Temsilcimiz, İstanbul Volkswagen Arena\'da 13 Nisan Cuma günü saat 20.15\'te oynanacak olan serinin ikinci maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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