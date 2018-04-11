Lokomotiv Kuban - Darüşşafaka: 78-81

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Basket Hall

HAKEMLER: Damir Avor (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Rain Peerandi (Estonya)

LOKOMOTİV KUBAN: Collins 14, Khvostov, Lacey 5, Qvale 6, Ivlev, Ragland 10, Kulagin 18, Antipov 3, Ilnitskiy, Elegar 9, Babb 13

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 24, Okben Ulubay 5, Sant-Roos 7, Eric, Johnson 7, Cummings 19, Muhammed Baygül 2, Furkan Aldemir 8, Kidd 9, Kartal Özmızrak, Doğuş Özdemiroğlu

1\'İNCİ PERİYOT: 14-15

İLK YARI: 35-31

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-49

NORMAL SÜRE: 72-72

ULEB Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Darüşşafaka, Rusya\'nın Lokomotiv Kuban takımını deplasmanda uzatma sonunda 81-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Temsilcimiz, İstanbul Volkswagen Arena\'da 13 Nisan Cuma günü saat 20.15\'te oynanacak olan serinin ikinci maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.