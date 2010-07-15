-LOKOMOTİFTE EN DÜŞÜK TEKLİF ÇİNLİ CNR'DEN ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - TCDD'nin 80 elektrikli lokomotif ile 1 simülatör alımı ihalesinde, en düşük teklifi 243 milyon 135 bin 950 dolar ile Çin firması CNR Dalyan firması verdi. TCDD Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ''Lisans ve Teknoloji Transferi Kapsamında Yüzde 5 Yedekleriyle Birlikte 80 Adet Elektrikli Lokomotif ile 1 Adet Simülatör Temini'' ihalesine, 8 firma katıldı. İhaleye katılan firmalardan Alman Siemens ile Fransız Alstom firmaları teşekkür mektubu verirken, en düşük teklifi 243 milyon 135 bin 950 dolar ile Çin firması CNR Dalyan verdi. İhaleye katılan diğer firmalar ile teklifleri şöyle: ''-Capital Longsi-CNR Datong İş Ortaklığı/Çin: 324 milyon 626 bin 394 dolar, -Ansalda/İtalya: 501 milyon 300 bin dolar, -CSR Zhuzhou/Çin: 321 milyon 797 bin 700 dolar, -Hyundai Rotem/Güney Kore: 246 milyon 58 bin 400 avro, -Bombardier/Kanada: 370 milyon 321 bin 350 dolar. '' İhale Komisyonu Başkanı, CER Dairesi Başkanı Turgut Kumaş, 80 lokomotif ile 1 simülatörün yaklaşık 200 milyon dolarlık kısmının İslam Kalkınma Bankası'ndan sağlanan krediden, kalanının ise TCDD'nin öz kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 371 milyon dolarlık bütçe çerçevesinde temin edilmesi amacıyla ihalenin düzenlendiğini söyledi. Kumaş, mali tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanacağını kaydetti.