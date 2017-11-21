T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Lokman Hekim Üniversitesi kuruluyor

Üniversite; tıp, sağlık bilimleri, diş hekimliği, eczacılık, spor bilimleri fakülteleri ile meslek yüksekokulu ve sağlık bilimleri enstitüsünden oluşacak

21 Kasım 2017 18:49

Ankara'da, Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na göre, Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından, kamu tüzel kişiliğine sahip Lokman Hekim Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak.

Üniversite; tıp, sağlık bilimleri, diş hekimliği, eczacılık, spor bilimleri fakülteleri ile meslek yüksekokulu ve sağlık bilimleri enstitüsünden oluşacak.

ETİKETLER

Lokman Hekim ÜniversitesSevgi VakfıLokman Hekim Üniversitesimeclis başkanlığına sunulduhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24