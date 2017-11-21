Lokman Hekim Üniversitesi kuruluyor

Ankara'da, Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na göre, Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından, kamu tüzel kişiliğine sahip Lokman Hekim Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak.



Üniversite; tıp, sağlık bilimleri, diş hekimliği, eczacılık, spor bilimleri fakülteleri ile meslek yüksekokulu ve sağlık bilimleri enstitüsünden oluşacak.