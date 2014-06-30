Lokman Çağırıcı 'Sana oy verdik' diyen işportacıyı 'Vermeseydin lan şerefsiz' diye fırçaladı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Ramazan'ın ilk günü Bağcılar Meydanı'na kurulun iftar çadırındaki etkinlikten çıktı. Meydan ve çevresindeki seyyar satıcıları uyaran Çağırıcı ile işportacılar arasında gerginlik yaşandı.

Cihan'ın haberine göre, seyyar satıcıların tepkisinin artması üzerine meydana çevik kuvvet ekipleri geldi. Çağırıcı, polislerin eşliğinde meydandan ayrıldı.

Bu arada, Lokman Çağırıcı ile bir seyyar satıcı arasında yaşanan diyalog dikkatlerden kaçmadı. Çağırıcı, “Biz sana oy verdik.” diyen işportacıya, “Vermeseydiniz lan şerefsiz.” diyerek şahsın üzerine yürüdü. Çağırıcı'yı çevredekiler tuttu.

Lokman Çağırıcı iddiaları yalanladı



Lokman Çağırıcı, Ramazan'ın birinci günü Bağcılar Meydanı'nda seyyar satıcılarla yaşadığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Lokman Çağırıcı, açıklamasında, "Her yerde olduğu gibi ilçemizde de seyyar satıcılara müsaade etmiyoruz. Ne sattıkları belli olmayan seyyar satıcılar maalesef uyuşturucu mafyalarına da aracılık etmekteler. İlçemizde uyuşturucu ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğümüzün çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalara zaman zaman belediyemiz zabıta ekipleri de katılmaktadır.

Cumartesi gecesi Ramazan programı sonrası Bağcılar Meydanı ve Çarşı Caddesi'ni geziyordum. Çarşı caddemizde çok sayıda seyyar satıcıların caddeden geçişi de engelleyecek şekilde kümelendiğini görünce sergilerini kaldırmalarını istedim. Olumsuz cevap alınca bir iki tanesini ellerimle kaldırdım. 5-10 dakika sonra gelen emniyet mensuplarının da ikazları ve müdahalesiyle seyyar satıcılar sergilerini kaldırdıkları gibi olay yerinden ayrıldılar. Bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi tokat, hakaret gibi hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Biz, görev yaptığımız ilçede esnafımızın ve vatandaşımızın huzurundan sorumluyuz. İlçemizde bundan sonra da seyyar satıcılara ve uyuşturucu satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.