Lokman Ayva: Engelli seks mağduru

Görme engelli milletvekili Ayva, mahkûmlara eşleriyle seks izni tartışmaları gündemden inmeden engellilerin 'cinsel hayatlarını' tartışmaya açtı..



AKP İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, "Bu konuyu tabu olmaktan çıkarmalıyız" dediği engellilerin cinsel sorunlarıyla ilgili düşüncelerini Sabah gazetesine anlattı. Toplumun engellilerin cinselliğine yokmuş gibi davrandığını savunan Ayva, "Biz cinsel sorunlarımızı gündeme getiremiyoruz. Toplum dalga geçer. Alay konusu oluruz diye korkuyoruz. Ben, kör kadınlar tanıdım. Evlenemediler. Evlenemedikleri için bir cinsel hayatları olmadı. Seks yapmadan ölüp gittiler" dedi.



Konunun 'en azından konuşulabilmesi için' kendisine görev biçtiğini" anlatan Ayva şöyle dedi:

"En uygun kişi benim. Milletvekiliyim, özürlüyüm ve evliyim. Konuşulabiliyor olması için arkadaşlarıma müstehcen fıkralar anlatıyorum. Bir vekil arkadaşım 'Körler o işi nasıl yapıyor' dedi. Ben de 'Kör ağabeylerden birine sormuşlar. O da 'Yorganın altında çakmak mı yakıyorsunuz' yanıtı vermiş. Ben de aynı şeyi söyledim. Özürsüzler ne yapıyorsa özürlüler de yapabilir."