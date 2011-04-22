Lokman Ayva: Beni önce Salih Memecan sonra Başbakan çizdi

T24 - Hülya Karabağlı /Ankara



Ayva'dan Pavey'e destek

Tuvalette Başbakan'a yakalandı

‘Sizi iyi yerde görmek isteriz'



'Çocuklarımı görmek isterdim'

Eşine doğum günü şiiri

Programda, partisine kırgın olmadığını, arkadaşları için şimdiden çalışmaya başladığını anlatan Ayva, adaylar içerisinde CHP’nin özürlü adayı Şafak Pavey’i çok beğendiğini söyledi.Başbakan Tayyip Erdoğan ile yaşadıkları komik anları da paylaşan Ayva, “Kızılcahamam’da eğitim toplantısındayız. Çok su falan içince ihtiyaç doğdu. Başbakan’ın korumaları da kalabalık bir şekilde lavabodaydı. Onlara takıldım, ‘Yav kardeşim siz ne biçim adamsınız Başbakan’ı niye bıraktınız’ dedim. Sonra bir ses duydum. “Ne haber Lokman’ diye. Başbakan’da ordaymış meğer”Esprilerin birbirini kovaladığı programda, Avya TBMM’de yaşadığı bir tuvalet anısını da aktardı. “Meclis’te bir gün bizim vekillerden birisi lavaboda. Çıkmak nedir bilmiyor. Kapıyı çaldım dedim ki, “Abi sizi daha iyi yerlerde görmek isteriz’. Hemen 10 saniyede çıktı”Gazeteci Ömer Şahin, ‘En çok neyi görmek istediğini’ ilişkin sorusuna, Ayva, iki erkek çocuğunu vurgulayarak yanıt verdi. “Çocuklarımın bakışını çok merak ediyorum, onları görmek isterdim. Çünkü onlar dokunarak hissedebileceğiniz şeyler değil.Bir de gülü görmek isterdim. Bunların dışında görülecek bir şey yok”.Ayva, parasal imkansızlıklardan dolayı yıllar önce hediye alamadığı eşine şiir yazdığını söyledi. Kaleme aldığı şiir şöyle: Şıpsevdi değil, şıpkırıldısın sen. Uçan kar tanesi güneşte eriyiveren lalemsi gülüşün, kısacık ömür süren eşimsin. Sen bir kelebek gülü, bitirmeyende ben. Şıpsevdi değil şıpkırıldısın sen uçan kar tanesi güneşte eriyiveren lalemsi gülüşün kısacık ömür süren eşimsin sen bir kelebek gülü bitirmeyende ben.