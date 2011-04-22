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Politika

Lokman Ayva: Beni önce Salih Memecan sonra Başbakan çizdi

AKP’de listeye giremeyen görme engelli milletvekili Lokman Ayva, gazeteci Ömer Şahin’in...

22 Nisan 2011 03:00




T24 - Hülya Karabağlı /Ankara

AKP’de listeye giremeyen görme engelli milletvekili Lokman Ayva,  gazeteci Ömer Şahin’in  ‘Kanal a’  televizyonunda “Görüş Farkı”  programında yaptığı esprilerle Cem Yılmaz’ı aratmadı. Ayva,  aday listesine konulmamasını, “Beni önce Salih Memecan sonra da Başbakan çizdi. Demek ki görmeyen görülmüyor”.



Ayva'dan Pavey'e destek

Programda, partisine kırgın olmadığını,  arkadaşları  için şimdiden çalışmaya başladığını anlatan Ayva,  adaylar içerisinde CHP’nin özürlü adayı Şafak Pavey’i çok beğendiğini söyledi.


Tuvalette Başbakan'a yakalandı

Başbakan Tayyip Erdoğan ile yaşadıkları komik anları da paylaşan Ayva, “Kızılcahamam’da eğitim toplantısındayız. Çok su falan içince ihtiyaç doğdu. Başbakan’ın korumaları da kalabalık bir şekilde lavabodaydı.  Onlara takıldım, ‘Yav kardeşim siz ne biçim adamsınız Başbakan’ı niye bıraktınız’ dedim. Sonra bir ses duydum. “Ne haber Lokman’ diye. Başbakan’da ordaymış meğer”


‘Sizi iyi yerde görmek isteriz'

Esprilerin birbirini kovaladığı programda,  Avya TBMM’de yaşadığı bir tuvalet anısını da  aktardı. “Meclis’te bir gün bizim vekillerden birisi lavaboda. Çıkmak nedir bilmiyor. Kapıyı çaldım dedim ki, “Abi sizi daha iyi yerlerde görmek isteriz’. Hemen 10 saniyede çıktı”


'Çocuklarımı görmek isterdim'

Gazeteci Ömer Şahin, ‘En çok neyi görmek istediğini’ ilişkin sorusuna, Ayva,  iki erkek çocuğunu vurgulayarak yanıt verdi. “Çocuklarımın bakışını çok merak ediyorum, onları görmek isterdim. Çünkü onlar dokunarak hissedebileceğiniz şeyler değil.Bir de gülü görmek isterdim. Bunların dışında görülecek bir şey yok”.


Eşine doğum günü şiiri

Ayva, parasal imkansızlıklardan dolayı yıllar önce hediye alamadığı  eşine şiir yazdığını söyledi. Kaleme  aldığı şiir şöyle: Şıpsevdi değil, şıpkırıldısın sen. Uçan kar tanesi güneşte eriyiveren lalemsi gülüşün, kısacık ömür süren eşimsin. Sen bir kelebek gülü, bitirmeyende ben. Şıpsevdi değil şıpkırıldısın sen uçan kar tanesi güneşte eriyiveren lalemsi gülüşün kısacık ömür süren eşimsin sen bir kelebek gülü bitirmeyende ben.


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