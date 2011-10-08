Lokantalarda tuzluklar kaldırılıyor

T24 - TBMM Sağlık Komisyonu ve Türk Böbrek Vakfı, masalardan tuzlukları kaldırmak için harekete geçti.



Bu konuda bir Yönetmelik çıkarma hazırlığında olan Komisyon, lokantalardan tuzlukları kaldırmayı ve ekmekteki tuzun gramajının düşürülmesini hedefliyor. Taraflar bunun için ilk önce 16 Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelecek ve illerde üretilen ekmeklerdeki tuz gramajının düşürülmesini isteyecek, daha sonra ise restorancılar ve lokantacılar federasyonu ile bir araya gelinerek işletmelerde tuzun masalara konulmaması yönünde işletmecilere telkinde bulunulacak.



TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, aşırı tuz kullanımının önüne geçebilmek için restoranlarda uygulanacak masalara tuz koyma yasağının hayata geçirilmesi amacıyla Yönetmelik hazırlama çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu ve Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk ile bir araya gelen Erdöl’ün çalışmaların kısa zamanda sonuçlanması için yakın zamanda 16 Büyükşehir’in Belediye Başkanı ile bir araya geleceği öğrenildi.

Kadınlar tuz kullanımı konusunda bilinçlendirilecek



Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu ve Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk, ANKA’ya yaptığı açıklamada, tuz kullanımının önüne geçebilmek amacıyla Türkiye’deki halk ekmek üretimi yapan 16 Büyükşehir Belediye başkanına bir çağrı yapılacağını ve birlikte bir panelin düzenleneceğini bildirdi.



Bu konuda başkanların, bilinçlendirilerek ekmekteki tuzun gramajının azaltılmasının isteneceğini söyleyen Erk, “Yüzde 20 bir azaltma yüzde 10 civarında hastane masraflarının azaltılmasını temin ediyor. Böbrek sağlığı ve kalp sağlığını korumuş oluyoruz. Bir de duyuru yaparak özellikle bu konuda kadınlar bilinçlendirilecek, bunu da Belediyeler yapacak. Yanlış beslenme alışkanlıklarından kadınları kurtararak turşuda daha az tuz kullanmak, salamura zeytinde mutlaka suya yatırarak tuzunu aldıktan sonra tüketimini sağlamak gibi konular kadınlara anlatılacak” dedi.

Esas hedef lokantalardan tuzluğun kaldırılması



Yapacakları çalışmaların esas amacının lokanta sofralarından tuzlukları kaldırmak olduğunu söyleyen Erk, “Ekmekler için yapılacak toplantı bir bilinçlendirme paneli. Arkasından restorancılar, lokantacılar federasyonu ile bir araya geleceğiz. Bu konuda bir yönetmelik çıkarmak için seferber olmuş durumdayız” diye konuştu.



Restoranlarda tuzun yasaklandığı ilk ülkenin Finlandiya olduğunu söyleyen Erk, bu ülkede masalarda artık tuzun olmadığını ve kişilerin talebi üzerine geldiğini söyledi. Erk konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Benim konuşmalarımdan esinlenmiş 2 fast-food zinciri var. Burger King, Kentucky Fried Chicken onlar artık yemeklerinde tuz paketi vermiyorlar. Ancak talep ettiğimiz zaman veriyorlar. Eskiden, bol bol döküyorlardı ki millet meşrubat içsin, yemek esnasında tuzu fazla tükettiğinizde yanında bir alkol ya da meşrubat gerektirir. O nedenle uygulama kamu sağlığı ve halk sağlığı açısından çok daha gerekli.”

Tinerci sorununu da bu ekip çözdü



Daha önce bali tüplerinin değişiminin zorlaştırılması konusunda Cevdet Erdöl ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Erk, “Ben hem kimya sanayinin hem böbrek vakfının başındayım. Dolayısıyla bu konuda o işi başardık. Artık tinercilerin işlediği suçlar azalmaya başladı. Eskiden haftada bir olay medyaya intikal ediyordu, şimdi ise ayda bir olay belki intikal ediyor. Bunu da başarmaya niyetliyiz. Bu konuda Cevdet bey bize destek veriyor. Dolayısıyla biz mümkün mertebe ekmekte ve restoranlarda tuz tüketiminin azalmasına yönelik çalışma yapacağız” dedi.

Tuz ve şekerin üzerine gidilecek



300 gramlık ekmekte eskiden 1.75 gram olan tuz miktarını, İstanbul halk ekmekte verdikleri mücadele ile 1 grama çektirdiklerini söyleyen Erk, “Halk sağlığını tetikleyen en önemli iki etken var. Biri hipertansiyon o da dolayısıyla tuz kullanımıyla ilgili diğeri de şeker, bu nedenle bu iki konunun biz üzerine gider mücadele edersek, bu işten çok ciddi bir tasarruf sağlarız. Gelişmekte olan bir Türkiye olarak da buna ihtiyacımız var” diye konuştu.



