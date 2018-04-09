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Lokantada tüfekle vurularak öldürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yaşayan Serkan Dağ (29), lokantada av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

09 Nisan 2018 16:06

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de yaşayan Serkan Dağ (29), lokantada av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan kimliği belirlenemeyen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Evli ve 3 çocuk babası Serkan Dağ, İlbade Mahallesi Örnek Caddesi\'ndeki lokantada, bugün saat 05.00\'te, av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Lokantadan silah sesi duyanların polise ihbarıyla Dağ\'ın cesedinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Dağ\'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Dağ\'ın katil zanlısının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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