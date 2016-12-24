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Yaşam

Lokantada 400 kilo kaçak et ele geçirildi!

Etlere el koyan ekipler, iş yerlerini mühürledi

24 Aralık 2016 01:07

Akçakale Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde bir iş yerinde kedi eti ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Suriyeli sığınmacıların kaldığı Süleyman Şah Konaklama Tesisi yakınların bulunan bir grubun işlettiği 4 iş yerinde denetim yaptı. 

Ekipler, bir lokantada kedi eti, deri ve ayakları ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirdi. Etlere el koyan ekipler, iş yerlerini mühürledi, baraka türü olan iş yerlerini de kaldırdı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek "Zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam edecektir. Ayrıca bugün yapılan denetimlerde halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 400 kilogram et ve balık imha edilerek Suriyelilerin lokanta olarak faaliyet gösterdikleri barakalar kaldırılarak haklarında yasal işlem yapıldı" ifadelerini kullandı. 

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