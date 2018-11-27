Lokantacılar ve Pastacılar Başkanı Yenice: Kent merkezlerinde gıda teröristleri var

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, \"Hâlâ kent merkezlerinde 3 çeşit yemeğin 5 TL\'ye satıldığını görüyoruz. Yarım ekmek döner ve ayranın 2 TL\'ye satıldığını görüyoruz. Bunlara biz \'gıda teröristi\' diyoruz\" dedi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye\'nin ilk yerli ve milli yemek kartını Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği\'nde (AESOB) tanıttı. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile çok sayıda esnafın katıldığı toplantıda, \'Yemekmatik\' adlı kartın esnafa ve kullanıcıya sağladığı kolaylıklar anlatıldı. Kartın 2018 Aralık ayı itibarıyla kullanıma başlanacağı belirtildi.

Başkan Aykut Yenice, sistemin 3 yıllık geniş çaplı incelemenin ve araştırmanın ardından ortaya çıkarıldığını söyledi. \'Yemekmatik\' ile yemek kartları gibi ek ücretler alınmadığını kaydeden Yenice, \"Yemekmatik, rakiplerinden farklı olarak üye iş yerinden başlangıçta anlaştıkları komisyon dışında herhangi bir ad altında bedel talep etmez. Üst düzey para ve data güvenliği sağlanıyor. Federasyon destekli ilk karttır. 130 bin işletmenin bağlı olduğu federasyonun gücü ile en geniş ağa sahip yemek kartıdır\" dedi.

\'KENT MERKEZLERİNDEKİ GIDA TERÖRİSTLERİ\'

Lokantacı ve pastacıların yılın ikinci çeyreğinde yaşanan birtakım ekonomik sorunlar nedeniyle zorluklar yaşadığını da belirten Aykut Yenice, son dönemde alınan ekonomik tedbirlere destek için esnafın ayakta kalmak adına zam yapmadığını söyledi. Yılbaşı itibarıyla lokantacı ve pastacı esnafının yeniden bir ekonomik istikrara gireceğini tahmin ettiklerini ifade eden Yenice, şöyle konuştu:

\"Piyasanın girdileri yükselince biz hemen girdilere yansıtamayız bu durumu. Bizim merdivenaltı ve kayıt dışı ekonomiyle ciddi mücadelemiz var. Hâlâ kent merkezlerinde 3 çeşit yemeğin 5 TL\'ye satıldığını görüyoruz. Yarım ekmek döner ve ayranın 2 TL\'ye satıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlar doğru değildir. Bunlara biz \'gıda teröristi\' diyoruz. Etin kilosu belli, tas kebabının 20 TL olması gerekirken 3 kap yemeği 5 TL\'ye satıp \'içerisinde de et var\' demek çok mantığa sığmıyor. Bu gıda teröristlerinin sayısının azaldığı yönünde elimize veriler geliyor. Zamanla bunların da yok olacağını düşünüyoruz.\"

Yenice, alışveriş merkezlerindeki restoranların küçük ve orta ölçekli lokantacı ve pastacı esnafına zarar verdiğini, ancak bir yasal mevzuata dayalı olarak oralarda var olduklarını söyledi. Alışveriş merkezlerinin şehir merkezlerinin dışında bir yerlere yapılması gerektiğini savunan Yenice, bazı üyelerinin alışveriş merkezlerindeki restoran bölümlerinde çalıştıklarını da ifade etti.



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